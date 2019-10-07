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РИА Новости

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

22:45 07.10.2019 (обновлено: 03:25 08.10.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
ООН, 7 окт — РИА Новости. Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации. Эта структура занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Ранее стало известно, что около семи российских дипломатов не смогли принять участие в ее работе, так как не получили визы.
Стефан Дюжаррик
4 октября, 20:29РИА Новости
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Изначально предполагалось, что заседание пройдет в 15:00 (22:00 мск). Однако в последний момент на табло появилась надпись, что заседание перенесли на 10:00 (17:00 мск) вторника.
О приостановке работы Шестого комитета по правовым вопросам рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
Ранее представитель Ирана заявил, что не может дать согласие на принятие плана работы Шестого комитета, так как ни один из членов делегации не получил визы США.
"Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет", — сказал Кузьмин.
Он добавил, что чаша терпения переполнена, поэтому комитеты решились на демарш.
На прошлой неделе некоторым российским делегатам, планирующим принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Тогда Полянский предложил перевести работу Первого комитета в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.
Дипломат также призвал перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
У здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи
Вчера, 19:04РИА Новости
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Генеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Штаб-квартиру ООН нужно перенести в Анадырь или Мурманск. Визы дадим всем, а кто выживет , тому даже орден.
7 октября, 23:23
АОАлександр Орлов
47631005
И то типа ответка за американский беспредел? Ну теперь видимо американцы горько зарыдают и распадутся на отдельные штаты, а цены на кока-колу взлетят до небес...
8 октября, 01:10
Сельский реднек
214400222
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