Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

ООН, 7 окт — РИА Новости. Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

О том, что заседание Первого комитета отложили, сообщил РИА Новости источник в российской делегации. Эта структура занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Ранее стало известно, что около семи российских дипломатов не смогли принять участие в ее работе, так как не получили визы.

Изначально предполагалось, что заседание пройдет в 15:00 (22:00 мск). Однако в последний момент на табло появилась надпись, что заседание перенесли на 10:00 (17:00 мск) вторника.

О приостановке работы Шестого комитета по правовым вопросам рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Ранее представитель Ирана заявил, что не может дать согласие на принятие плана работы Шестого комитета, так как ни один из членов делегации не получил визы США.

"Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет", — сказал Кузьмин.

Он добавил, что чаша терпения переполнена, поэтому комитеты решились на демарш.

На прошлой неделе некоторым российским делегатам, планирующим принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Тогда Полянский предложил перевести работу Первого комитета в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.