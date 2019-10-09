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РИА Новости
Туризм

Эксперты нашли самые дешевые пляжные туры с вылетом в ноябре

10:47 09.10.2019 (обновлено: 10:48 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Peter ParksДевушка в шапке Санта Клауса на пляже
Девушка в шапке Санта Клауса на пляже
© AFP 2019 / Peter Parks
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Летний сезон закончен, и за полноценным пляжным отдыхом теперь придется лететь в дальние страны, хотя у туристов еще остается возможность бюджетно отдохнуть, например, в Турции, сообщает АТОР.
Аналитическая служба Ассоциации провела исследование цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей и вылетом в период с 1 по 3 ноября по 15 востребованным "зимним" пляжным направлениям - это Индия (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Ямайка, Танзания (Занзибар).
В мониторинг в начале ноября попала и Турция, поскольку в этом году ноябрь еще может считаться концом пляжного сезона.
Курорты турецкой Антальи оказались самым дешевым пляжным отдыхом в начале ноября. Купить тур стоимостью менее 50 тысяч рублей на двоих сейчас можно только туда.
Заплатив за двоих от 50 до 100 тысяч рублей, есть шанс отправиться в Гоа (Индия), Таиланд, Иорданию, Шри-Ланку, Израиль, ОАЭ и Вьетнам.
За 100-150 тысяч рублей можно купить путевку на Бали (Индонезия), Хайнань (Китай), Занзибар (Танзания), на Кубу, в Доминикану, на Ямайку и на Мальдивы.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмДоминиканаКубаВьетнамКитайТурцияЯмайкаМексикаОАЭМальдивыШри-ЛанкаИорданияИндияТаиландТанзанияИндонезияИзраиль
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