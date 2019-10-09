Эксперты нашли самые дешевые пляжные туры с вылетом в ноябре

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Летний сезон закончен, и за полноценным пляжным отдыхом теперь придется лететь в дальние страны, хотя у туристов еще остается возможность бюджетно отдохнуть, например, в Турции, Летний сезон закончен, и за полноценным пляжным отдыхом теперь придется лететь в дальние страны, хотя у туристов еще остается возможность бюджетно отдохнуть, например, в Турции, сообщает АТОР.

Аналитическая служба Ассоциации провела исследование цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей и вылетом в период с 1 по 3 ноября по 15 востребованным "зимним" пляжным направлениям - это Индия (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Ямайка, Танзания (Занзибар).

В мониторинг в начале ноября попала и Турция, поскольку в этом году ноябрь еще может считаться концом пляжного сезона.

Курорты турецкой Антальи оказались самым дешевым пляжным отдыхом в начале ноября. Купить тур стоимостью менее 50 тысяч рублей на двоих сейчас можно только туда.

Заплатив за двоих от 50 до 100 тысяч рублей, есть шанс отправиться в Гоа (Индия), Таиланд, Иорданию, Шри-Ланку, Израиль, ОАЭ и Вьетнам.