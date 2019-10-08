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РИА Новости

США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства

22:22 08.10.2019 (обновлено: 06:08 09.10.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Визовые ограничения (вводятся) для должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность за задержание или жестокое обращение с уйгурами, казахами или другими членами групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, Китай. На членов семьи таких лиц также могут распространяться эти ограничения", — говорится в заявлении госсекретаря.
В документе отмечается, что ранее Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений на американскую продукцию, экспортируемую в 28 организаций в Синьцзяне, причастных к репрессиям.
"Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба", — говорится в заявлении Помпео.
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США на регулярной основе критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.
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