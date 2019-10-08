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РИА Новости

В ЕП считают лучшим вариантом договор о Brexit, достигнутый в прошлом году

22:04 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании
Флаги Европейского союза и Великобритании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Мария Князева. Соглашение об условиях Brexit, достигнутое в прошлом году, остается наилучшим его вариантом, говорится в заявлении главы Европарламента Давида Сассоли.
"Мы считаем, что организованный Brexit, когда Великобритания покидает (ЕС – ред.) с достигнутой договоренностью, безусловно, лучший вариант. Соглашение, которое, как мы считали, было достигнуто с Великобританией в прошлом году, было текстом, который Европарламент мог бы поддержать. Он разрешал все вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Он обеспечивал определенность для граждан и предприятий. Он прокладывал путь для близких отношений между ЕС и Великобританией в будущем. При нынешних обстоятельствах он остается наилучшим возможным соглашением", - заявил Сассоли.
Здание Дворца Европы в Страсбурге
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Глава Европарламента не видит нужного прогресса для решения проблемы Brexit
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивал власти Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
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В настоящее время идут переговоры между Великобританией и Еврокомиссией по решению вопроса "бэкстоп".
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС. Разрешение на отсрочку Brexit дают лидеры стран Евросоюза.
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Давид СассолиВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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