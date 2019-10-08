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РИА Новости

Кузнецова попросила у Собянина место под гостиницу для онкобольных детей

21:58 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь выделить землю под строительство социальной гостиницы для проживания онкобольных детей из регионов, которые проходят лечение в столице, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
Двадцатого сентября председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом". Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь" и в ближайшее время будет решать вопрос комфортного пребывания онкобольных детей в Москве, где они проходят лечение.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
23 сентября, 12:12РИА Новости
Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением онкобольных детей
"Если что, информацию подтверждаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена в ответ на вопрос, направляла ли Кузнецова письмо мэру Москвы с просьбой помочь выделить земельный участок под строительство социальной гостиницы для проживания тяжелобольных детей из регионов России.
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Анна КузнецоваСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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