Кузнецова попросила у Собянина место под гостиницу для онкобольных детей

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь выделить землю под строительство социальной гостиницы для проживания онкобольных детей из регионов, которые проходят лечение в столице, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Двадцатого сентября председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом". Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь" и в ближайшее время будет решать вопрос комфортного пребывания онкобольных детей в Москве, где они проходят лечение.