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РИА Новости

Глава Европарламента не видит нужного прогресса для решения проблемы Brexit

21:54 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Давид Сассоли не видит необходимого прогресса для решения проблемы Brexit в предложениях Великобритании, говорится в его заявлении после встречи в Лондоне с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
"Я только что встретился с премьер-министром (Великобритании - ред.) Джонсоном. Я пришел сюда с уверенной надеждой услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры. Однако должен отметить, что прогресса не было", - сказал он.
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях выхода. Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране перестанут применяться все законодательные положения ЕС.
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
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