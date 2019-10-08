В Приамурье уголовник избил и изнасиловал 83-летнюю пенсионерку

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Амурской области мужчина избил, изнасиловал и ограбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщает газета "Зейские огни" со ссылкой на СУ Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в Свободненском районе. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний местный житель ночью ворвался в дом к пенсионерке. Мужчина жестоко избил жертву, а затем надругался над ней. После этого он похитил все сбережения женщины, пишет "Амурская правда".
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела — по статьям 162 УК РФ "Разбой" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, по второй — до шести лет тюрьмы.
Расследование завершено, дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, его рассмотрят в суде в октябре.