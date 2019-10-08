В Приамурье уголовник избил и изнасиловал 83-летнюю пенсионерку

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела — по статьям 162 УК РФ "Разбой" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, по второй — до шести лет тюрьмы.