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РИА Новости

В Приамурье уголовник избил и изнасиловал 83-летнюю пенсионерку

21:28 08.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Амурской области мужчина избил, изнасиловал и ограбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщает газета "Зейские огни" со ссылкой на СУ Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в Свободненском районе. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний местный житель ночью ворвался в дом к пенсионерке. Мужчина жестоко избил жертву, а затем надругался над ней. После этого он похитил все сбережения женщины, пишет "Амурская правда".
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела — по статьям 162 УК РФ "Разбой" и 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". По первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, по второй — до шести лет тюрьмы.
Расследование завершено, дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, его рассмотрят в суде в октябре.
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