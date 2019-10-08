Эксперт: блокировка сервисов e-mail оградит пользователей от дезинформации

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новая инициатива блокировки аккаунтов e-mail сервисов и мессенджеров поможет оградить пользователей от распространения дезинформации, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

"Авторами инициативы изначально заложена следующая идея – оградить пользователей электронной почты, в частности, в сфере государственной власти, от распространения дезинформации посредством электронной почты. Речь идёт о письмах, содержащих, например, ложную информацию о террористической угрозе во время проведения крупных спортивных мероприятий. При этом отправители таких анонимных писем не поддаются персональной идентификации", - отметила эксперт.

По ее словам, если инициатива будет поддержана законодателем, возможно введение идентификации пользователей сервиса электронной почты; для пользователей мессенджеров идентификация осуществляется с 5 мая 2019 года.