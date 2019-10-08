"Победа" оспорит запрет платной регистрации в зарубежных аэропортах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует оспорить решение Мосгорсуда о запрете платной регистрации в зарубежных аэропортах, сообщила РИА Новости официальный представитель компании.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах.

"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн.