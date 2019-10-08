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РИА Новости

"Победа" оспорит запрет платной регистрации в зарубежных аэропортах

20:06 08.10.2019 (обновлено: 20:08 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково"
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует оспорить решение Мосгорсуда о запрете платной регистрации в зарубежных аэропортах, сообщила РИА Новости официальный представитель компании.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах.
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"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн.
"А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации? Мы, напротив, хотим снижать цены на перелет", - отметила собеседница.
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