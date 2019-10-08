МИД прокомментировал сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия считает Договор по открытому небу важным инструментом обеспечения европейской безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось.

"До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует. Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года. Приветствуем возобновление в 2019 году полномасштабного выполнения ДОН и предварительное распределение активных квот наблюдательных полетов на 2020 год", - говорится в комментарии Захаровой, который распространил МИД РФ.

Она напомнила также, что Россия привержена выполнению обязательств по этому договору и "проявляет максимальную гибкость для сохранения договора".

"Примером тому является снятие запрета на полеты в 10-километровых зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией при том понимании, что постоянный характер такого решения будет зависеть от добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий. К сожалению, к настоящему времени позиция Тбилиси не изменилась", - отметила представитель МИД РФ.