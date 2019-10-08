В отеле на западе Украины запретили трансляцию четырех российских каналов

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания во вторник сообщил о прекращении ретрансляции четырех российских телеканалов в отеле в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, в начале октября представителю Нацсовета по ТВ поступила жалоба, что в отеле Alpin ретранслируются телевизионные каналы "НТВ", "ТНТ", "РТР-планета" и "Россия-24".

"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседе с руководством отеля в этом заведении прекращен показ перечисленных телепрограмм, которые распространялись со спутника", - говорится в сообщении.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.