Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T20:04Z
https://ria.ru/20191008/1559558154.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/67/1550676784_0:215:3068:1941_1036x0_80_0_0_ed089ecdedffad5774ce5b2894fb7739.jpg
РИА Новости

В отеле на западе Украины запретили трансляцию четырех российских каналов

20:04 08.10.2019
666
© РИА Новости / Артём Коренюктелевизионный пульт
телевизионный пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания во вторник сообщил о прекращении ретрансляции четырех российских телеканалов в отеле в Ивано-Франковской области.
По данным ведомства, в начале октября представителю Нацсовета по ТВ поступила жалоба, что в отеле Alpin ретранслируются телевизионные каналы "НТВ", "ТНТ", "РТР-планета" и "Россия-24".
"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседе с руководством отеля в этом заведении прекращен показ перечисленных телепрограмм, которые распространялись со спутника", - говорится в сообщении.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
Нестор Шуфрич
2 октября, 13:58РИА Новости
Глава комитета Рады по свободе слова пришел в парламент с заклеенным ртом
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
Здание Генеральной прокуратуры Украины
8 июля, 17:33Радио Sputnik
Телеканал NewsOne обвинили в госизмене из-за телемоста с Россией
37001218
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюСлужба безопасности УкраиныИвано-Франковская областьВ мире
Рекомендуем
Рабочий в сталеплавильном цехе
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект, нацеленный на повышение эффективности госзакупок
Флаг Китая
Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США
Лента
новостей
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Херсонский горсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"
Президент США Дональд Трамп
Угрозы Трампа сближают Турцию с Россией, считает эксперт
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о выходе США из Договора по открытому небу
Юрий Луценко
Луценко обсуждал с Джулиани конфискацию денег Януковича
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Здание Государственной думы Российской Федерации
В ГД выступили против ограничения выезда всем имеющим доступ к гостайне
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиционные депутаты обвинили коллегу из партии Зеленского в коррупции
Охотник
В Госдуму внесли проект об охотниках, регулирующих численность животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния