Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Существенный рост корпоративного долга и возможный дефолт по нему угрожают в первую очередь Китаю, а не США, Россия же имеет относительный иммунитет к этим проблемам, прокомментировал РИА Новости заявление главы МВФ старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
"Россия имеет относительный иммунитет от этих проблем через невысокий госдолг, который является чисто отрицательным, и высокие золотовалютные резервы. Однако в случае наступления мирового финансового кризиса может резко упасть цена на нефть и, соответственно, курс рубля", - сказал он.
11 сентября, 08:00РИА НовостиЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
Ранее во вторник новый управляющий МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему. По ее словам, если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса, отметила она и обратила внимание, что большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.
"Высокий корпоративный долг – это действительно серьезная проблема для мировой экономики, так как кредитная нагрузка экономики серьезно увеличилась за последние годы, поэтому в случае рецессии может вырасти число банкротств. Особенно это относится даже не к США, а к Китаю, ситуация в котором в случае ухудшения может спровоцировать новый мировой финансовый кризис. В США по мере снижения ставок появляются возможности для рефинансирования долга по низким ставкам, однако риски для держателей высокодоходных рисковых облигаций вырастают", - считает Суверов.
28 августа, 08:00РИА НовостиТри удара по рублю: что будет с курсом этой осенью