Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга

"Высокий корпоративный долг – это действительно серьезная проблема для мировой экономики, так как кредитная нагрузка экономики серьезно увеличилась за последние годы, поэтому в случае рецессии может вырасти число банкротств. Особенно это относится даже не к США, а к Китаю, ситуация в котором в случае ухудшения может спровоцировать новый мировой финансовый кризис. В США по мере снижения ставок появляются возможности для рефинансирования долга по низким ставкам, однако риски для держателей высокодоходных рисковых облигаций вырастают", - считает Суверов.