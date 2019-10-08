Эксперт назвал ряд рисков при блокировке пользователей e-mail сервисов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей, например, не включенными в реестр почтовыми сервисами, прокомментировал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

"У этой инициативы есть несколько важных элементов, которые можно оценить по-разному. Во-первых, фильтрация писем на предмет распространения противоправной информации нужна. Однако злоумышленники могут воспользоваться не включенным в специальный реестр почтовиком или иностранным сервисом, в край развернуть собственный на любом сервере. Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов", - указал эксперт.

Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться сервера, с которых отправляют нежелательные сообщения. "Опытные спамеры могут менять сервера для миллионных рассылок как перчатки, и обычно это не те сервисы, которые войдут в реестр ОРИ (организаторов распространения информации - ред.). Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика", - считает Щельцин.