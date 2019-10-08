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РИА Новости

Источник: проект о блокировке аккаунтов e-mail технически нереализуем

19:06 08.10.2019 (обновлено: 20:18 08.10.2019)
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© Fotolia / goodluzЧеловек работает на планшетном компьютере
Человек работает на планшетном компьютере
© Fotolia / goodluz
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, технически нереализуем, организаторы этих сервисов не должны заниматься перлюстрацией переписки, а зарубежные сервисы и вовсе невозможно будет заставить это сделать, заявил РИА Новости источник в Минкомсвязи РФ.
Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, внесен в Госдуму во вторник. Проектом предлагается, что на оператора сервиса будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail-сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.
"Мы считаем, что крайне опасно выносить законы, которые технически нереализуемы. Надо помнить про опыт Telegram и не предпринимать шагов, которые дискредитируют власть в глазах граждан", - сказал источник в Минкомсвязи.
"Мессенджер и сервис не знают, кто их клиенты, и не должны видеть их переписку. Не существует способов заставить делать это иностранные сервисы", - подчеркнул собеседник агентства.
В результате, по его мнению, реализация этого законопроекта может повлечь миграцию пользователей из российских в иностранные сервисы и использование VPN.
Клавиатура компьютера
Вчера, 18:10РИА Новости
Эксперт прокомментировал законопроект о блокировке e-mail-сервисов
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МинкомсвязьГосдума РФРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А что они этими запретами и затыкание рта хотят добиться-всеобщего уважения и любви к себе.
8 октября, 21:21
Жан Чери
1210101
Господа хватит брать и копировать законы Китая, штрафы, налоги и прочее.
8 октября, 21:06
aarrem1979
1021001
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