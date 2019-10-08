Источник: проект о блокировке аккаунтов e-mail технически нереализуем

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, технически нереализуем, организаторы этих сервисов не должны заниматься перлюстрацией переписки, а зарубежные сервисы и вовсе невозможно будет заставить это сделать, заявил РИА Новости источник в Минкомсвязи РФ.

Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, внесен в Госдуму во вторник. Проектом предлагается, что на оператора сервиса будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail-сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

"Мы считаем, что крайне опасно выносить законы, которые технически нереализуемы. Надо помнить про опыт Telegram и не предпринимать шагов, которые дискредитируют власть в глазах граждан", - сказал источник в Минкомсвязи.

"Мессенджер и сервис не знают, кто их клиенты, и не должны видеть их переписку. Не существует способов заставить делать это иностранные сервисы", - подчеркнул собеседник агентства.