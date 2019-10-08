В Госдуме оценили важность перехода России и Турции на расчеты в нацвалютах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Использование национальных валют в расчетах между Россией и Турцией призвано застраховать торговые взаимоотношения обеих стран от непредвиденных валютных рисков и поддержат торговый статус России в арабском мире, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции во вторник подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, направленное на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия и обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами обоих стран.

"Это страховка на случай возникновения каких-то рисков. При расчетах в чужой валюте деньги лежат не на вашем счете, а на счете иностранного банка (страны - ред.), где эмитирована валюта: доллары лежат не в России, а в Америке, евро - в Европе. И мы проводим платежи по корсчетам банков тех стран, в чьей валюте деньги. И когда мы говорим о рублях, о лирах, для нас это определенная страховка на такой случай. Кроме того, считается, что такие платежи более эффективны с точки зрения снижения комиссионных расходов и различных рисков по конвертации валюты", - сказал Хайруллин.

Он отметил, что экономика Турции очень быстро растет и имеет хорошие перспективы. Кроме того, "она со всем арабским миром плотно ведет торговлю, и я думаю, что для нас это тоже будет полезно", добавил депутат.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее сообщал, что в 2018 году Россия открыла несколько стратегически важных рынков, в числе которых, помимо Китая, находится и Турция. За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 миллиарда долларов.