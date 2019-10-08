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РИА Новости

В Госдуме оценили важность перехода России и Турции на расчеты в нацвалютах

18:15 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Использование национальных валют в расчетах между Россией и Турцией призвано застраховать торговые взаимоотношения обеих стран от непредвиденных валютных рисков и поддержат торговый статус России в арабском мире, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.
Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции во вторник подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, направленное на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия и обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами обоих стран.
"Это страховка на случай возникновения каких-то рисков. При расчетах в чужой валюте деньги лежат не на вашем счете, а на счете иностранного банка (страны - ред.), где эмитирована валюта: доллары лежат не в России, а в Америке, евро - в Европе. И мы проводим платежи по корсчетам банков тех стран, в чьей валюте деньги. И когда мы говорим о рублях, о лирах, для нас это определенная страховка на такой случай. Кроме того, считается, что такие платежи более эффективны с точки зрения снижения комиссионных расходов и различных рисков по конвертации валюты", - сказал Хайруллин.
Он отметил, что экономика Турции очень быстро растет и имеет хорошие перспективы. Кроме того, "она со всем арабским миром плотно ведет торговлю, и я думаю, что для нас это тоже будет полезно", добавил депутат.
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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее сообщал, что в 2018 году Россия открыла несколько стратегически важных рынков, в числе которых, помимо Китая, находится и Турция. За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 миллиарда долларов.
В целом оборот торговли между Россией и Турцией в январе-августе 2019 года вырос на 2,3% в годовом выражении и составил 17,604 миллиарда долларов, а доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,1% с 3,9% годом ранее, сообщила во вторник ФТС.
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Айрат ХайруллинГосдума РФТурцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Заигрывание с Турцией совсем не нравится, лезет во все среднеазиатские постсоветские республики и в Азербайджан,Грузию, Украину. Уж очень он хитёр, этот Эрдоган. Сейчас ещё северо-восточные провинции Сирии оттяпает. ведь мы же курдам не поможем. Окружает нас Турция со всех сторон.
8 октября, 19:25
Муля не нервируй
1100005
Верной дорогой идете, товарищи!
8 октября, 18:51
БМБабай Мазай
420007
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