Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам экономического форума Россия – Африка отметил, что российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки и опыт модернизации инфраструктуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия экономического форума Россия – Африка. Столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений. Представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов наших стран встречаются, чтобы обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества, а также многие актуальные проблемы мировой экономики", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в настоящее время страны Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, а также играют значимую роль в международных делах.
"Российско-африканские связи, которые традиционно носят дружественный, партнерский характер, в последние годы заметно активизировались как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах", - добавил российский президент.
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По его мнению, удалось не только сохранить накопленный опыт плодотворного сотрудничества, но и добиться новых существенных успехов. Путин подчеркнул, что хорошую динамику демонстрируют товарооборот и инвестпотоки, разрабатываются совместные проекты в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.
"Российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки, опыт модернизации энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры", - отмечается в телеграмме.
Путин выразил надежду, что на форуме будут намечены новые направления и формы кооперации, выдвинуты инициативы, которые позволят вывести взаимодействие между Россией и Африкой на качественно новый уровень, а также послужат развитию экономик и благополучию народов. Он пожелал участникам форума успешной работы и всего самого доброго.