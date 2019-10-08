Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам экономического форума Россия – Африка отметил, что российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки и опыт модернизации инфраструктуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия экономического форума Россия – Африка. Столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений. Представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов наших стран встречаются, чтобы обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества, а также многие актуальные проблемы мировой экономики", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в настоящее время страны Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, а также играют значимую роль в международных делах.

"Российско-африканские связи, которые традиционно носят дружественный, партнерский характер, в последние годы заметно активизировались как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах", - добавил российский президент.

По его мнению, удалось не только сохранить накопленный опыт плодотворного сотрудничества, но и добиться новых существенных успехов. Путин подчеркнул, что хорошую динамику демонстрируют товарооборот и инвестпотоки, разрабатываются совместные проекты в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.

"Российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки, опыт модернизации энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры", - отмечается в телеграмме.