Эксперт прокомментировал законопроект о блокировке e-mail-сервисов

Во вторник в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail-сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

"Как будут блокировать e-mail-пользователей? Технология есть, и если будет под это законодательная база, по письму те же российские сервисы - Mail.ru, "Яндекс" - будут блокировать аккаунты, технической сложности никакой нет. С точки зрения западных сервисов, анонимной почты, я думаю, это огромная сложность", - сказал он.

"Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", история технического результата иметь не будет. Нужно бороться, на мой взгляд, с создателями недоброкачественного контента. Надо бороться не со столбами за рекламу на них, а с авторами рекламы", - добавил он.