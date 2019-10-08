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РИА Новости

Эксперт прокомментировал законопроект о блокировке e-mail-сервисов

18:10 08.10.2019
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Во вторник в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail-сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.
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По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировок.
"Как будут блокировать e-mail-пользователей? Технология есть, и если будет под это законодательная база, по письму те же российские сервисы - Mail.ru, "Яндекс" - будут блокировать аккаунты, технической сложности никакой нет. С точки зрения западных сервисов, анонимной почты, я думаю, это огромная сложность", - сказал он.
"Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", история технического результата иметь не будет. Нужно бороться, на мой взгляд, с создателями недоброкачественного контента. Надо бороться не со столбами за рекламу на них, а с авторами рекламы", - добавил он.
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