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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти в 2020 году предоставят новые налоговые льготы инвесторам

18:06 08.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
08 окт - РИА Новости. Новые предприятия, которые начнут работу в 2020 году со стартовым капиталом от 50 миллионов рублей, смогут рассчитывать на налоговую поддержку со стороны региональных властей, сообщил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко на встрече с руководителями компаний-членов Российско-Германской Внешнеторговой палаты в состав которой входят 900 германских и российских компаний.
"Мы не стоим на месте и совершенствуем систему налоговых льгот. С 2020 года для поддержки вновь созданных промышленных предприятий мы будем давать им статус "регионального инвестиционного проекта", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что представленный немецким инвесторам законопроект "О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов (РИП) на территории Ленинградской области" вступит в силу 1 января 2020 года.
"Участникам РИП будет предоставляться пониженная до 10% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Ленинградской области. Срок действия специального налогового режима устанавливается статьей 284.3 НК РФ – до 1 января 2027 года, либо до достижения суммы предоставленных налоговых льгот 50 % от объема осуществленных в рамках инвестпроекта капитальных вложений", - пояснил глава региона.
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Также он указал и на важную особенность новой налоговой льготы: в отличие от уже действующих льгот, которые предоставляются для относительно крупных проектов (инвестиции — от 300 миллионов рублей,- прим. ред.), новым режимом смогут воспользоваться и средние предприятия, поскольку объем капиталовложений, необходимый для включения в реестр региональных инвестиционных проектов может составлять сумму от 50 миллионов рублей.
"Еще одно существенное условие – это должно быть полностью новое предприятие: то есть доходы от реализации товаров, выпущенных на созданном в рамках инвестпроекта производстве, должны составлять не менее 90% всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы",- резюмировал Дрозденко.
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