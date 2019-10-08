В Германии разбился американский истребитель

БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. В Германии подтвердили В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.

Как сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью американской авиабазы Шпангдалем, самолет принадлежал ВВС США, за штурвалом находился американец.

Пилот успел катапультироваться, его уже нашла поисковая группа, он получил незначительные травмы.

Как уточняет местное управление полиции, об инциденте стало известно около 15:15 (16:15 мск). Пилота доставили в больницу.

Место происшествия оцепили, там работают спасательные службы и полиция.