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РИА Новости

В Германии разбился американский истребитель

18:02 08.10.2019 (обновлено: 19:20 08.10.2019)
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© Staff Sgt. Joshua DewberryАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Staff Sgt. Joshua Dewberry
БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
Как сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью американской авиабазы Шпангдалем, самолет принадлежал ВВС США, за штурвалом находился американец.
Пилот успел катапультироваться, его уже нашла поисковая группа, он получил незначительные травмы.
Как уточняет местное управление полиции, об инциденте стало известно около 15:15 (16:15 мск). Пилота доставили в больницу.
Место происшествия оцепили, там работают спасательные службы и полиция.
Ведется расследование причин авиакатастрофы.
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
2 октября, 17:37РИА Новости
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
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ВВС СШАF-16ГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
майданы налетайте - начинаетй про летающее ведро с болтами из прошлого века ))))
8 октября, 18:39
Олег Первов
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Кто-то там кричал, что только у Русских всё падает?!
9 октября, 01:08
X- Six
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