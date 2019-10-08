В Германии разбился истребитель F-16, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Истребитель F-16 разбился в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, сообщает телерадиокомпания SWR.
По информации SWR, истребитель F-16 разбился в районе Трир-Саарбург, пилот успел катапультироваться. Как сообщает полиция, самолет упал в ненаселенном районе.
19 сентября, 14:15Радио SputnikВо Франции разбился истребитель F-16 бельгийских ВВС
В июне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания два самолета Eurofighter столкнулись в воздухе. Один пилот был обнаружен живым на месте крушения, его сослуживец погиб.