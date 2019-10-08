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РИА Новости

В Германии разбился истребитель F-16, сообщили СМИ

17:15 08.10.2019 (обновлено: 17:44 08.10.2019)
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© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordИстребитель F-16 в небе
Истребитель F-16 в небе
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Истребитель F-16 разбился в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, сообщает телерадиокомпания SWR.
По информации SWR, истребитель F-16 разбился в районе Трир-Саарбург, пилот успел катапультироваться. Как сообщает полиция, самолет упал в ненаселенном районе.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
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Во Франции разбился истребитель F-16 бельгийских ВВС
В июне в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания два самолета Eurofighter столкнулись в воздухе. Один пилот был обнаружен живым на месте крушения, его сослуживец погиб.
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Рейнланд-ПфальцF-16ГерманияВ мире
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