В Запорожье появился памятник Порошенко

В августе прошлого года тогдашний директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в ходе декоммунизации по всей Украине демонтировали почти 2,5 тысячи монументов, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину. Как утверждал Вятрович, "Ленина в городах больше нет", хотя некоторые памятники могут оставаться в сельской местности и на территории предприятий.