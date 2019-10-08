В Запорожье появился памятник Порошенко

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Снимки новой "достопримечательности" опубликовал в фейсбуке пользователь Михаил Шнайдер.
"Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?" — написал автор поста в подписи к фото.
Как сообщает "Обозреватель", изначально это был памятник Владимиру Ленину, подлежащий "декоммунизации". Теперь ему попытались придать сходство с Порошенко.
В августе прошлого года тогдашний директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в ходе декоммунизации по всей Украине демонтировали почти 2,5 тысячи монументов, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину. Как утверждал Вятрович, "Ленина в городах больше нет", хотя некоторые памятники могут оставаться в сельской местности и на территории предприятий.
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