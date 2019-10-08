Аксенов назвал слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме полезным напоминанием

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал полезным для европейской публики напоминанием слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что полуостров принадлежал России еще до того, как был включен в состав Украины.

Ранее Сайдик на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии заявил, что полуостров Крым принадлежал России еще до того, как был включен в состав Украинской ССР. В частности, политик напомнил, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет находился в составе РСФСР, после 37 лет — в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

"Полезное для европейской публики напоминание. И редкая для европейского политика откровенность. Информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием", - написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, сегодня важна роль народной дипломатии.