Аксенов назвал слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме полезным напоминанием

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал полезным для европейской публики напоминанием слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что полуостров принадлежал России еще до того, как был включен в состав Украины.
Ранее Сайдик на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии заявил, что полуостров Крым принадлежал России еще до того, как был включен в состав Украинской ССР. В частности, политик напомнил, что во времена Советского Союза Крым около 30 лет находился в составе РСФСР, после 37 лет — в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".
"Полезное для европейской публики напоминание. И редкая для европейского политика откровенность. Информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня важна роль народной дипломатии.
"Это шанс донести до европейцев ту правду, которую им никогда не скажут ни представители власти в их странах, ни ангажированные СМИ", - подчеркнул Аксенов.