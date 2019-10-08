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РИА Новости

На Шри-Ланке около 30 детей пострадали при падении автобуса

16:43 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаШри-Ланка. Автобус с беженцами
Шри-Ланка. Автобус с беженцами
© РИА Новости / Евгений Безека
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Четверо взрослых и 28 школьников получили ранения при падении автобуса с обрыва в Центральной провинции Шри-Ланки, сообщает портал Ada Derana.
Издание отмечает, что инцидент произошел близ небольшого города Дикоя в районе 15.00 (12.30 мск). Автобус, перевозивший учеников международной школы, съехав с дороги, сорвался с обрыва, пролетел чуть более шести метров вниз и затем повалился набок.
Местная полиция подчеркнула, что при аварии пострадали 28 школьников, среди них дети от 6 до 15 лет, а также четверо взрослых. Пострадавших специалисты доставили в больницу.
По словам правоохранителей, медики приняли на лечение 20 школьников, остальные же, получив необходимую помощь, уже покинули больницу. В результате инцидента пострадал также водитель автобуса: он получил легкие ранения и вскоре после этого был госпитализирован.
Согласно версии полиции, автобус съехал с дороги, когда пытался уступить дорогу фургону. Полицейские начали расследование произошедшей аварии.
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