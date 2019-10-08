Совфед получил материалы о подготовке беспорядков в Москве в период выборов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила материалы, свидетельствующие о подготовке беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму.

"Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", — заявил глава комиссии Андрей Климов.

Сенатор отметил, что несанкционированные акции в Москве "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства.

Массовые беспорядки в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Фигурантами стали около 20 человек. Впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.

Кроме того, после волны митингов в нижней палате парламента создали комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны.