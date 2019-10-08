Совфед получил материалы о подготовке беспорядков в Москве в период выборов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила материалы, свидетельствующие о подготовке беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму.
"Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", — заявил глава комиссии Андрей Климов.
Сенатор отметил, что несанкционированные акции в Москве "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства.
Массовые беспорядки в Москве
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фигурантами стали около 20 человек. Впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.
Кроме того, после волны митингов в нижней палате парламента создали комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны.
Такое решение приняли на фоне заявления МИД о некорректных действиях американских и немецких дипломатов и журналистов, которые распространяли информацию о незаконных акциях. В частности, Deutsche Welle напрямую призывала участвовать в них.