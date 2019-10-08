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РИА Новости

Совфед получил материалы о подготовке беспорядков в Москве в период выборов

16:38 08.10.2019 (обновлено: 17:41 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета получила материалы, свидетельствующие о подготовке беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму.

"Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", — заявил глава комиссии Андрей Климов.

Сенатор отметил, что несанкционированные акции в Москве "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства.

Массовые беспорядки в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Во время акций полиция задержала порядка 1,7 тысячи человек.
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Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фигурантами стали около 20 человек. Впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.
Кроме того, после волны митингов в нижней палате парламента создали комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны.
Такое решение приняли на фоне заявления МИД о некорректных действиях американских и немецких дипломатов и журналистов, которые распространяли информацию о незаконных акциях. В частности, Deutsche Welle напрямую призывала участвовать в них.
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Совет Федерации РФАндрей КлимовМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
""удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства."... А что мешало Москве согласовать это митинг, как последующий? Тоже американцы? )) Хватит уже сваливать всё на "дядю"...
8 октября, 17:46
ПДПрокоп Даров
18110439
Представляется, что Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета работает не сколько для депутатов, а для граждан Российской Федерации, и избиратели наших законодателей имеют полное право знать о нереализованных замыслах организаторов беспорядков в Москве в период последних выборов в МГД.
8 октября, 16:50
vv.p.neznamov
2240129
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