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РИА Новости

Общественная палата обратится в СЕ по поводу языковой ситуации на Украине

16:22 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует обратиться в Совет Европы по поводу ожидаемой ликвидации русскоязычных школ с 2020 года на Украине, об этом РИА Новости сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина.
Новый министр образования Украины Анна Новосад ранее подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.
"Мы обратимся к новому генеральному секретарю Совета Европы госпоже Марии Пейчинович-Бурич по поводу языковой ситуации на Украине и ликвидации русскоязычных школ с 2020 года. На мой взгляд, необходимо вновь дать оценку соответствующим украинским законам исходя из Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", - сообщила Сутормина РИА Новости.
Председатель комиссии общественной палаты РФ отметила, что "в ОБСЕ уже заявляли о том, что новый закон о государственном языке и образовании в стране требует корректировки, однако украинские власти не посчитали нужным выполнять эти рекомендации".
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
4 октября, 10:20Сказано в эфире
"Языковое гетто". Политолог о планах по ликвидации русских школ на УкраинеРусские школы Украины перейдут на украинский язык в 2020 году, заявила глава Министерства образования страны. Она обещала, что возможность изучать русский язык у детей останется. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
По мнению Суторминой, Украине следует уважать право своих русскоязычных граждан на изучение родного языка и возможность на нем общаться. "Если Украина не способна соблюдать европейское законодательство, то стоит поставить вопрос о возможности её нахождения в европейских политических организациях", - добавила она.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
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7 октября, 20:42РИА Новости
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Ситуация на УкраинеЕлена СуторминаОБСЕОбщественная палата РФСовет ЕвропыЕвропаВ мире
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