Москалькова планирует создать дискуссионную площадку по защите прав женщин

"Ко мне приходит мало обращений по поводу дискриминации женщин, но в то же время я вижу, что проблемы в этой области все ещё есть... Считаю, что важно поддерживать обмен информацией и мнениями по этой проблеме, планирую организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин", - написала Москалькова.