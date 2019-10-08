Москва перейдет на автоматическую подачу тепла в зависимости от погоды

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва в течение пяти лет перейдет на автоматическую систему регулирования подачи тепла в каждом отдельном доме в зависимости от погодных условий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время, чтобы повысить или понизить подачу теплоносителями на один градус, нужно около четырех часов, поэтому сейчас регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий еще нельзя.

"Сказать о том, что если ночью будет минус пять, а днём плюс пять, то невозможно за час сделать такие изменения. Мы говорим о цифровизации, наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые сами внутри здания системы управления подачи ресурсов будут регулировать температуру в доме, и соответственно - подавать сигнал, чтобы ТЭЦ меньше грели в зависимости от температуры наружного воздуха",- сказал Бирюков.

Он отметил, что Москва может полностью перейти на эту систему в течение 5 лет.