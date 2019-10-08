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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх отметил символичность даты возвращения "Русского экзархата" в РПЦ

15:52 08.10.2019 (обновлено: 16:41 08.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СЕРГИЕВ ПОСАД, 8 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжествах в Троице-Сергиевой лавре, посвященных преподобному Сергию Радонежскому, отметил символичность того факта, что воссоединение Русской православной церкви с Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции пришлось на празднование памяти "собирателя русских земель".
Собравшийся в понедельник в лавре Синод РПЦ рассмотрел обращение приходов архиепископии и принял их в состав Московского патриархата.
"Вчера на заседании Священного синода произошло историческое событие: другая часть русской церковной эмиграции, которая не вошла в состав Русской зарубежной церкви и не вошла в состав приходов Московского патриархата в Западной Европе, та часть русской эмиграции, которая за годы своего существования стала не просто русской, а многонациональной, вобрав в себя людей многих европейских национальностей.., - вот эта часть русского церковного отделения, порожденного революцией и гражданской смутой, вчера здесь, в обители Святой Троицы, созданной преподобным Сергием для молитв о единстве Русской земли, воссоединилась с Русской православной церковью", - сказал патриарх во вторник после Божественной литургии.
Он отметил, что этим действием была "поставлена точка в этих разделениях и конфликтах".
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"Поистине историческое событие, и я рад вам сказать об этом событии особенно с этого амвона, еще раз подчеркнув непреходящее значение Троице-Сергиевой лавры как лавры преподобного, собиравшего воедино разрозненные русские земли, как место прославления Святой Троицы, являющей нам образ Божественного единства, через который все мы призываемся преодолевать человеческие разделения и конфликты", - добавил патриарх.
Сергий Радонежский (1314-1392 гг.), которого называют также "Игуменом земли Русской", - основатель монашества в центральной и северной Руси. Святой известен, в частности, тем, что благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая послужила объединению русских земель вокруг Москвы.
Предстоятель РПЦ также отметил, что все происходящие события, связанные с "собиранием Русской Церкви", являются и "уроком того, как нельзя поступать", имея в виду разрушение "во имя своих личных, политических, национальных или прочих интересов единства Божьего наследия".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
7 октября, 19:47Сказано в эфире
Религиовед прокомментировал возвращение "Русского экзархата" в РПЦСвященный Синод РПЦ по просьбе приходов русской традиции в Западной Европе принял их в состав Московского патриархата. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение стало завершением неразберихи, начатой действиями Константинополя.
"Вразумленные трагической историей нашего народа, сложнейшей историей Русской православной церкви в веке XX, еще раз возблагодарим Господа за воссоединение с нашими братьями и сестрами", - заключил первоиерарх.
В конце сентября в Париже прошло собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, на котором, как сообщали в РПЦ, абсолютное большинство клириков приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви, как это сделал ранее и сам глава архиепископии Иоанн (Реннето).
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет.
В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".
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7 октября, 15:44Религия и мировоззрение
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В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария - архиепископ Владимир и епископ Иоанн - обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое единство с Русской православной церковью, и соответствующее прошение в том же году было удовлетворено Синодом РПЦ. Однако уже в 1946 году, после кончины митрополита Евлогия, значительная часть его клира и паствы приняла решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.
27 ноября 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. 14 сентября этого года архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию, направил патриарху Кириллу обращение, в котором сообщил о том, что в ходе внеочередного собрания архиепископии большинство голосующих, клирики и миряне, "высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату, разработанного на заседаниях совместной комиссии", которая работала на протяжении 2019 года. В том же письме архиепископ Иоанн попросил принять его вместе с общинами, соответствующими большинству голосовавших на собрании, "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".
Священный Синод РПЦ 14 сентября принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна вместе с его приходами, а 7 октября – аналогичное решение в отношении других общин "Русского экзархата", последовавших за архиепископом Иоанном.
Патриарх Кирилл
15 сентября, 13:31Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
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Религия и мировоззрениерелигияЗападная ЕвропаСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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