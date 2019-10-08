Петербургского производителя игрушек оштрафовали за контрафактных ждунов

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) по иску компании "Си Ди Лэнд контакт", которой принадлежат права на образ Ждуна, взыскал с петербургского производителя игрушек "Играмир" более 1 миллиона рублей за незаконное изготовление плюшевых ждунов.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, апелляционный суд изменил решение первой инстанции, обязав ответчика выплатить 908 тысяч рублей компенсации, более 37 тысяч рублей издержек на закупку контрафактных образцов и 76 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Апелляционный суд рассматривал дело повторно. До этого, в августе 2018 года, арбитражный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил иск "Си Ди Лэнда" к "Играмиру", взыскав с ответчика около 1,5 миллионов рублей. Суд установил, что ответчик осуществлял реализацию товара – "Мягкой игрушки "Инопланетянин" 20 см", "сходной до степени смешения с произведением "Ждун".

При первом рассмотрении апелляция снизила компенсацию с 908 тысяч до 200 тысяч рублей ввиду однократности нарушения. Суд также принял во внимание, что купленные истцом у ответчика по 373 рубля 2 тысячи мягких игрушек затем были им реализованы через магазины "Евросеть" в Петербурге по цене 1290 рублей за штуку. Апелляционный суд также снизил с 522 тысяч до 37,3 тысячи рублей издержки на закупку контрафактного товара, посчитав, что истцу для фиксации нарушения было достаточно купить минимальную поставляемую производителем партию – 100 игрушек.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июле отменил постановление апелляционного суда и отправил дело в эту же инстанцию на новое рассмотрение. СИП указал, что нижестоящий суд неправомерно изменил способ расчета компенсации, заявленный истцом как двукратный размер стоимости легального использования прав на Ждуна - согласно выводам экспертизы, такое использование стоит 454 тысячи рублей.