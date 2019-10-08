Пензенский губернатор продолжает штатную работу на фоне слухов об отставке

ПЕНЗА, 8 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев работает в штатном режиме, несмотря на слухи о возможной отставке, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дина Черемушкина, добавив, что у главы региона сформирован плотный график мероприятий на ближайшие два месяца.

Во вторник газета " Коммерсант " со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы руководителей. Среди глав регионов, которые могут уйти в отставку, назван Белозерцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ротация губернаторов российских регионов - это нормальный процесс, который происходил и будет происходить, но Кремль никогда не анонсирует какие-либо отставки.

"В настоящее время правительство Пензенской области не может подтвердить таких данных (о возможной отставке губернатора). Губернатор работает согласно графику, который у него сформирован на октябрь-ноябрь и насыщен большим количеством мероприятий", - сказала Черемушкина.