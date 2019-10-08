Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:12Z
https://ria.ru/20191008/1559544325.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153222/55/1532225567_0:0:2764:1555_1036x0_80_0_0_1a94dc6350a6d3cddfd9bf128c561bd5.jpg
РИА Новости

Путин в среду встретится с 19 новыми губернаторами

15:04 08.10.2019 (обновлено: 15:12 08.10.2019)
591
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, встретится с 19 новыми губернаторами и обсудит с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства также встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - 8 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду Путин обсудит на встрече с членами кабмина совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Вчера, 15:05РИА Новости
Пензенский губернатор продолжает штатную работу на фоне слухов об отставке
910002
Обсудить 1
РоссияВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор продолжает штатную работу на фоне слухов об отставке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность межкультурного взаимодействия в России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин во вторник проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Александр Калашников
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медработников
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о планах увеличить разработку газовых месторождений Крыма
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные СМИ о грядущих отставках губернаторов
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о стремлении поладить с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль подозревает, что иностранные чиновники скрывают позиции по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния