Путин в среду встретится с 19 новыми губернаторами

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, встретится с 19 новыми губернаторами и обсудит с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства также встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - 8 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду Путин обсудит на встрече с членами кабмина совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.