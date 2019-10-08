Партия Медведчука призвала власти Украины прекратить языковую дискриминацию

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от властей Украины прекратить дискриминацию и отказаться от перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2020 года.

Новый министр образования Украины Анна Новосад ранее подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.

"Решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения — это продолжение политики языковой дискриминации. Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.

Представители политсилы считают, что решение ликвидировать обучение в школах на русском языке с сентября 2020 года, а с 2023 года и на других языках национальных общин — это "близорукая и негосударственная позиция". "Новоизбранная власть обещала вернуть на Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует", - добавили в партии.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.