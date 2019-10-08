Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:08Z
https://ria.ru/20191008/1559544179.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/35/1531923503_0:153:3001:1841_1036x0_80_0_0_5841816ac588ba4d03d1886acbb88dac.jpg
РИА Новости

Партия Медведчука призвала власти Украины прекратить языковую дискриминацию

15:08 08.10.2019
531
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУченики на торжественной линейке в киевской школе
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от властей Украины прекратить дискриминацию и отказаться от перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2020 года.
Новый министр образования Украины Анна Новосад ранее подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.
"Решение правительства с сентября 2020 года обязать все русскоязычные школы перейти на украинский язык обучения — это продолжение политики языковой дискриминации. Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.
Представители политсилы считают, что решение ликвидировать обучение в школах на русском языке с сентября 2020 года, а с 2023 года и на других языках национальных общин — это "близорукая и негосударственная позиция". "Новоизбранная власть обещала вернуть на Украину межнациональный мир. Обеспечить все условия для равноправного культурного развития миллионам русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ, государство их попросту ликвидирует", - добавили в партии.
Украинская школа
4 октября, 11:34РИА Новости
В Госдуме прокомментировали решение Киева о русскоязычных школах
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46 % населения Украины.
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
4 октября, 10:20Сказано в эфире
"Языковое гетто". Политолог о планах по ликвидации русских школ на УкраинеРусские школы Украины перейдут на украинский язык в 2020 году, заявила глава Министерства образования страны. Она обещала, что возможность изучать русский язык у детей останется. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
1600010
Обсудить 2
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Глава Минобороны Украины объяснил срыв отвода сил в Донбассе обстрелами
РИА
Новости
Германский бундестаг в Берлине
В Бундестаге надеются на мирное восстановление обстановки на Украине
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии полка "Азов" в Золотое
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией
Лента
новостей
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
"Нормандский формат" должен остаться в прежнем составе, заявили в Германии
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Общественная палата обратится в СЕ по поводу языковой ситуации на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях
Заставка мультсериала Южный парк
Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния