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РИА Новости

Аксенов заявил о планах увеличить разработку газовых месторождений Крыма

14:45 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым намерен увеличить разработку газовых месторождений, что позволит сформировать значительный запас голубого топлива, заявил глава республики Сергей Аксенов.
В частности, Аксенов подчеркнул, что полностью поддерживает заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия продолжит освоение нефтегазовых месторождений Крыма в долгосрочной перспективе. Для этого будет сформирована соответствующая программа развития.
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"У Крыма в этом плане большой потенциал. В рамках программы перспективного развития ГУП РК "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году – до 2 миллиардов", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По слова Аксенова, для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах.
"Это может дать прирост запасов голубого топлива в объеме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5-7 лет", - подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)Александр НовакКрымЧерноморнефтегазЭкономика
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