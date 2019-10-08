Аксенов заявил о планах увеличить разработку газовых месторождений Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым намерен увеличить разработку газовых месторождений, что позволит сформировать значительный запас голубого топлива, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В частности, Аксенов подчеркнул, что полностью поддерживает заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия продолжит освоение нефтегазовых месторождений Крыма в долгосрочной перспективе. Для этого будет сформирована соответствующая программа развития.

"У Крыма в этом плане большой потенциал. В рамках программы перспективного развития ГУП РК "Черноморнефтегаз" планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году – до 2 миллиардов", - написал Аксенов на своей странице в Facebook

По слова Аксенова, для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах.