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РИА Новости

Астрономы оценили вклад в науку нобелевских лауреатов по физике

14:39 08.10.2019 (обновлено: 14:41 08.10.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosНобелевская премия
Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Нобелевская премия. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Результаты работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2019 года стали "гигантским прорывом" в изучении Вселенной, они оказывают влияние даже на философию, считают ведущие российские специалисты в области астрономии.
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена американцу Джеймсу Пиблзу и швейцарцам Дидье Кело и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Пиблз удостоен премии за "теоретические открытия в физической космологии", а Майор и Кело - "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".
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"Результаты, полученные Майором и Келло, - это абсолютно важное открытие, которое сильно изменило и астрономию, и философию. Они в 1995 году открыли первую планету вокруг звезды так называемой главной последовательности - то есть там, где может быть жизнь", - сказал РИА Новости директор Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Дмитрий Бисикало.
"С тех пор открыто почти 4 тысячи экзопланет, и многие из них - планеты земного типа. И то, чем сейчас заняты абсолютное большинство исследователей в области планетологии - поиски биомаркеров, то есть следов жизни на этих планетах", - отметил ученый.
"Сам поиск биомаркеров - это огромная задача, на решение которой нацелено много космических миссий и наземных телескопов. Надеюсь, в 2025 году будет запущен российский научный спутник "Спектр-УФ", у которого серьезная часть задач связана с поиском биомаркеров", - добавил собеседник агентства.
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А по словам научного руководителя Института астрономии члена-корреспондента РАН Бориса Шустова, открытие, сделанное Майером и Келло, - "это великое дело и по-настоящему гигантским прорыв". "В 1600 году итальянского астронома Джордано Бруно сожгли на костре за то, что он говорил о множественности миров. А теперь исследование планет вокруг других звезд, то, что мы называем экзопланетами, стало новым и очень мощным направлением в астрономии", - сказал Шустов.
"Люди все же должны понимать, кто мы во Вселенной. И это открытие имеет большой общефилософский резонанс, оказывает большое воздействие на наше сознание. И молодежь будет расти, зная, что во Вселенной есть миллиарды планет, на которых, вполне возможно, и это не фантастические гипотезы, есть не просто жизнь, а целые цивилизации. И это стимул для продвижения исследований вперед", - резюмировал ученый.
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