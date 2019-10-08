Кириенко предупредил о фейковых ответах в сети для конкурса "Лидеры России"

"В интернете появились уже куча жуликов, которые говорят: заплатите деньги, мы вам поможем подготовиться к "Лидерам России". Если "подготовиться" - это "поучиться" - великолепно, учитесь. Если "подготовиться" - это "мы вам подскажем правильный ответ" - это ложь, правильных ответов нет", - сказал Кириенко журналистам после пресс-конференции, посвящённой старту третьего сезона конкурса.

В свою очередь председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что уровень секретности конкурса будет очень высоким. По его словам, те ответы, которые мошенники предлагают купить, не имеют никакого отношения к реальным заданиям конкурса. Он предположил, что в сети под видом актуальных заданий могут быть выложены вопросы прошлых сезонов конкурса. В таком случае участники рискуют купить "прошлогодний ЕГЭ", уточнил он.