Кириенко предупредил о фейковых ответах в сети для конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В интернете мошенники распространяют фейковые ответы для конкурса "Лидеры России", рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В интернете появились уже куча жуликов, которые говорят: заплатите деньги, мы вам поможем подготовиться к "Лидерам России". Если "подготовиться" - это "поучиться" - великолепно, учитесь. Если "подготовиться" - это "мы вам подскажем правильный ответ" - это ложь, правильных ответов нет", - сказал Кириенко журналистам после пресс-конференции, посвящённой старту третьего сезона конкурса.
В свою очередь председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что уровень секретности конкурса будет очень высоким. По его словам, те ответы, которые мошенники предлагают купить, не имеют никакого отношения к реальным заданиям конкурса. Он предположил, что в сети под видом актуальных заданий могут быть выложены вопросы прошлых сезонов конкурса. В таком случае участники рискуют купить "прошлогодний ЕГЭ", уточнил он.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Старт третьего сезона конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно.