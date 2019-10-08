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РИА Новости

Пушков предложил ЕС и НАТО пересмотреть формулу отношений с Россией

14:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС и НАТО должны пересмотреть формулу отношений с Россией, которая предполагает "диалог с позиции силы".
"Мы постоянно слышим со стороны Североатлантического альянса, что с Россией нужно вести себя с позиции силы, поддерживая диалог. Эта формула порочна, обманная: речь идет о том, чтобы вести политику с позиции силы. Никакого диалога вменяемого у нас с НАТО нет", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске. По его словам, совет Россия-НАТО собирается иногда на невысоком уровне, но "это не имеет позитивного воздействия на ситуацию". "Мне кажется, надо пересматривать эту формулу", - сказал сенатор.
По его словам, "ЕС, который копирует НАТО в этом отношении, также делает серьезную ошибку". "Новый глава Еврокомиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Россией надо вести диалог, но с позиции силы... Но куда это ведет? Пять лет санкций против России, потерянные европейскими странами от 60 до 80 миллиардов евро за счет санкций и контрмер со стороны РФ. Санкции не привели к тому, результату на который рассчитывали. Пятилетная политика давления на РФ, не дающая результатов, должна быть пересмотрена", - заявил политик.
По его мнению, неправильна позиция европейской стороны, что "санкции (против РФ - ред.) надо сохранить, пока Россия не изменит поведение". "Это недальновидная политика. Не из-за санкций РФ принимает те или иные решения. Пять лет безрезультатных санкций со стороны ЕС показывают их бессмысленность и контрпродуктивность", - сказал Пушков.
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По его словам, без взаимодействия с РФ ЕС не сможет осуществить цель, которую провозгласила избранная председатель Еврокомиссии, - "создать геополитическую Еврокомиссию, чтобы ЕС играл большую роль в мировых делах". "ЕС мало присутствует в решении важнейших политических кризисов в мире", - отметил Пушков, имея в виду северокорейскую проблему, Ближний Восток.
"Надо пересматривать формулу "диалога с позиции силы". Никакого "диалога с позиции силы" с Россией не будет. Или это будет фиктивный диалог, который не приведет ни к каким результатам", - заключил он.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОЕвросоюзАлексей ПушковРоссияВ мире
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