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РИА Новости

Полиция завела дело после массовой драки у новосибирского рынка

14:16 08.10.2019 (обновлено: 14:49 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК/НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой из травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, 7 октября около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт - предположительно, на бытовой почве. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек, троих из них отпустили для амбулаторного лечения, один был госпитализирован с травмой глаза, а еще один – с подозрением на сотрясение головного мозга.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
В ГУМВД по Новосибирской области также заявили, что по факту произошедшего возбуждено второе уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Вымогательство". Расследование продолжается.
Как сообщает МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.
"В настоящее время генеральное консульство проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбужденного уголовного дела", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.
Сотрудники консульства Киргизии в Новосибирске выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами страны и представителями российских правоохранительных органов, отметили в МИД.
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
7 октября, 11:51РИА Новости
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
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ГУМВДМИД КиргизииНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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