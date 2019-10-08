Полиция завела дело после массовой драки у новосибирского рынка

БИШКЕК/НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой из травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, 7 октября около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт - предположительно, на бытовой почве. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек, троих из них отпустили для амбулаторного лечения, один был госпитализирован с травмой глаза, а еще один – с подозрением на сотрясение головного мозга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по Новосибирской области также заявили, что по факту произошедшего возбуждено второе уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Вымогательство". Расследование продолжается.

Как сообщает МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.

"В настоящее время генеральное консульство проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбужденного уголовного дела", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.