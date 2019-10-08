Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что для вовлечения США в урегулировании конфликта в Донбассе, Вашингтон должен продемонстрировать смену политики, которая пока носит дестабилизирующий характер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" (Франция, Германия, РФ и Украина) по Украине не находят поддержки у участников.

"Интересна мысль президента (Александра) Лукашенко, что надо подключать США. Ранее с этой мыслью выступал президент (Владимир) Зеленский... Впрочем, США не проявили к этому пока особого интереса", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

По его словам, "для (президента США Дональда) Трампа украинский кризис интересен только тем, что с его помощью, может быть, можно ослабить Байдена (экс-президент США Джо Байден может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году - ред.)". "Особой другой заинтересованности в решении украинской проблемы мы пока не видим со стороны американской администрации", - подчеркнул политик.

При этом он отметил, что "участие такой крупной державы как США могло бы привнести какие-то позитивные моменты". "Но до сих поры мы видим, что США в основном уходят из международных договоренностей, скорее, чем присутствуют в них и играют позитивную роль. Я назову "иранскую сделку", из которой США вышли к большому неудовольствию Европы и нашему, потому что ситуация, которая, казалось бы была стабилизирована, стала опять крайне нестабильной и существует реальная угроза возвращения Ирана к обогащению урана в больших объемах, чем это было предусмотрено сделкой", - подчеркнул Пушков.

Он напомнил, что США также вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Мы не знаем, останутся ли они в договоре СНВ-3, единственном договоре, который регулирует стратегические ядерные вооружения" - продолжил Пушков. Политик считает, что эти шаги - свидетельства дестабилизирующей роли США.