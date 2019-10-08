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РИА Новости

Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине

13:53 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что для вовлечения США в урегулировании конфликта в Донбассе, Вашингтон должен продемонстрировать смену политики, которая пока носит дестабилизирующий характер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" (Франция, Германия, РФ и Украина) по Украине не находят поддержки у участников.
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"Интересна мысль президента (Александра) Лукашенко, что надо подключать США. Ранее с этой мыслью выступал президент (Владимир) Зеленский... Впрочем, США не проявили к этому пока особого интереса", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
По его словам, "для (президента США Дональда) Трампа украинский кризис интересен только тем, что с его помощью, может быть, можно ослабить Байдена (экс-президент США Джо Байден может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году - ред.)". "Особой другой заинтересованности в решении украинской проблемы мы пока не видим со стороны американской администрации", - подчеркнул политик.
При этом он отметил, что "участие такой крупной державы как США могло бы привнести какие-то позитивные моменты". "Но до сих поры мы видим, что США в основном уходят из международных договоренностей, скорее, чем присутствуют в них и играют позитивную роль. Я назову "иранскую сделку", из которой США вышли к большому неудовольствию Европы и нашему, потому что ситуация, которая, казалось бы была стабилизирована, стала опять крайне нестабильной и существует реальная угроза возвращения Ирана к обогащению урана в больших объемах, чем это было предусмотрено сделкой", - подчеркнул Пушков.
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Он напомнил, что США также вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Мы не знаем, останутся ли они в договоре СНВ-3, единственном договоре, который регулирует стратегические ядерные вооружения" - продолжил Пушков. Политик считает, что эти шаги - свидетельства дестабилизирующей роли США.
"Вероятно, США могли бы сыграть позитивную роль в решении украинского кризиса, но для этого мы должны видеть какую-то иную политику США, нацеленную на позитивную повестку дня, а не на разрушение тех договоренностей, которые уже были достигнуты на международном уровне, в том числе с участием ближайших союзников самих США", - подчеркнул Пушков. Он добавил, что в последнее время США "играют в свою собственную игру, причем иногда трудно понять, что это за игра, поскольку правила ее меняются на ходу". "В случае с украинским кризисом, мы видим, что США не приложили особых для того, чтобы сблизить стороны", - подчеркнул Пушков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАлексей ПушковДмитрий ПесковСШАВ мире
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