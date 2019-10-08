Пивовар оценил возможность исчезновения крафтового пива в России

Бутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пивовар Павел Ольшанский прокомментировал Пивовар Павел Ольшанский прокомментировал RT заявление Росстандарта о возможности прекращения производства крафтового пива в России.

Эксперт отметил, что крафтовое пивоварение не регулируется законодательством, поскольку в актах нет даже соответствующего понятия.

"Нет такого понятия, как "крафтовое пивоварение". Это небольшие пивоварни, которые варят небольшой объем пива. Это единственное отличие крафтовой пивоварни от любой другой", — сказал Ольшанский.

По его мнению, такой вид пивоварения технически нельзя запретить, так как нет соответствующих регламентов для малого пивоварения.

Ранее в Росстандарте напомнили о вступлении в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, обязательный к исполнению в России, не предусматривает производство крафтового пива.