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РИА Новости

Пивовар оценил возможность исчезновения крафтового пива в России

13:48 08.10.2019
19562
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
Бутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пивовар Павел Ольшанский прокомментировал RT заявление Росстандарта о возможности прекращения производства крафтового пива в России.
Эксперт отметил, что крафтовое пивоварение не регулируется законодательством, поскольку в актах нет даже соответствующего понятия.

"Нет такого понятия, как "крафтовое пивоварение". Это небольшие пивоварни, которые варят небольшой объем пива. Это единственное отличие крафтовой пивоварни от любой другой", — сказал Ольшанский.

По его мнению, такой вид пивоварения технически нельзя запретить, так как нет соответствующих регламентов для малого пивоварения.
Ранее в Росстандарте напомнили о вступлении в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, обязательный к исполнению в России, не предусматривает производство крафтового пива.
Сейчас госстандарты предусматривают лишь три вида пива – светлое, темное и пшеничное.
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Вчера, 13:34РИА Новости
Производитель крафтового пива прокомментировал новый техрегламент ЕЭК
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РосстандартОбществоЭкономика
Популярные комментарии
ну так это ж единственное пиво, приемлемое по качеству. Естественно, с точки зрения государства наличие такого продукта совершенно недопустимо
8 октября, 14:49
Алексей Николаев
12800007
Просто топят малый бизнес. Вот и все. Чего не понятно
8 октября, 17:12
mihailbobroff
11100000
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