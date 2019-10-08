Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В настоящее время в правительстве обсуждается предложение существенного увеличения ставок утилизационного сбора, в том числе, согласно заявленным причинам, девальвации национальной валюты. Настоящим письмом хотим проинформировать, что многочисленное дилерское сообщество выступает против такой инициативы", - говорится в письме.

По мнению дилеров, рост утильсбора приведет к увеличению стоимости товаров, что крайне негативно скажется не только на авторынке, "который и так уже несколько месяцев находится на грани существенного падения", но и на экономике в целом, поскольку пострадают и смежные отрасли. Такой шаг также может привести к выводу с российского рынка инновационных и современных транспортных средств и не позволит российскому потребителю пользоваться новыми решениями автомобилестроения, отмечают дилеры.

РоАД поясняет, что при существенном увеличении ставок утильсбора продажи некоторых иностранных брендов станут нерентабельными, что приведет к закрытию не менее 200-300 дилеров, что, в свою очередь, повлечет за собой увольнение не менее 20 тысяч сотрудников и сокращение налоговых поступлений в бюджет, а также сокращение предложения на рынке за счет отказа от импорта ряда моделей, которые не смогут заместить российские производители.

Также дилеры считают, что обоснование необходимости увеличения утильсбора в связи с изменением курса национальной валюты, озвученное Минпромторгом, достаточно спорно, поскольку изменение курса рубля к доллару и евро значительно меньше предполагаемого увеличения ставки утильсбора до 120% по ряду моделей.