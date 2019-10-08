В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями

МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Более 20 детей отравились водопроводной водой, в которую попали фекальные загрязнения, в дагестанском селе Новое Викри, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений. До устранения источника грязной воды... вынесено постановление о запрещении использования водопроводной воды", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Дагестана сообщила, что 24 жителя села, большинство из которых дети, заразились кишечной инфекцией. Власти после этого поручили минстрою республики решить вопрос по строительству новых объектов водоснабжения в данном населенном пункте.