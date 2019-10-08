В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями

МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Более 20 детей отравились водопроводной водой, в которую попали фекальные загрязнения, в дагестанском селе Новое Викри, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений. До устранения источника грязной воды... вынесено постановление о запрещении использования водопроводной воды", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба правительства Дагестана сообщила, что 24 жителя села, большинство из которых дети, заразились кишечной инфекцией. Власти после этого поручили минстрою республики решить вопрос по строительству новых объектов водоснабжения в данном населенном пункте.
"С 22 сентября по 3 октября в селении Новое Викри зарегистрировано 24 случаев острой кишечной инфекции. В местную больницу госпитализировано 12 человек, в том числе детей 11, на амбулаторном лечении находятся 12 детей. Степень тяжести течения заболевания: легкая и средняя", - добавили в управлении Роспотребнадзора.