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РИА Новости

Новак: без ОПЕК+ рынок долго бы лихорадило после атак в Саудовской Аравии

13:08 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Волатильность на рынке нефти после атак в Саудовской Аравии была намного меньше, чем могла бы быть, во многом благодаря ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, волатильность была гораздо ниже, чем могла бы быть в принципе на рынке, и во многом, мне кажется, это благодаря в том числе и совместным действиям стран ОПЕК и не ОПЕК. Если бы не было этого соглашения, которое три года назад подписали, рынок бы, я думаю, гораздо более серьезно отреагировал на такую ситуацию на Ближнем Востоке, и долго бы его лихорадило. Эти риски были быстро сняты с рынка", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона баррелей. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.
Согласно сообщению ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии была полностью восстановлена 30 сентября.
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