Новак: без ОПЕК+ рынок долго бы лихорадило после атак в Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Волатильность на рынке нефти после атак в Саудовской Аравии была намного меньше, чем могла бы быть, во многом благодаря ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона баррелей. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.