Жителя Тольятти осудили за нападения на женщин

САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Суд во вторник приговорил к девяти годам колонии общего режима 22-летнего Артема Семенова, который нападал на женщин в Тольятти, сообщили РИА Новости в прокуратуре Автозаводского района города.

Семенов был объявлен в розыск в декабре 2018 года после нескольких нападений на женщин, которые вызвали широкий общественный резонанс. Через неделю злоумышленника задержали на одном из вокзалов Москвы, доставили в Тольятти и арестовали.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что обвиняемый подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался, в трех случаях в качестве оружия использовал нож.

Всего, по данным прокуратуры, жертвами нападений стали шесть женщин, уголовное дело расследовали по нескольким статьям. Первое преступление было совершено в феврале 2015 года, второе и третье – в конце ноября 2018 года, еще три – 1 декабря 2018 года. По данным ведомства, во время нападений Семенов был пьян.

"Суд приговорил подсудимого к девяти годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.