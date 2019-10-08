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РИА Новости

Жителя Тольятти осудили за нападения на женщин

13:07 08.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Суд во вторник приговорил к девяти годам колонии общего режима 22-летнего Артема Семенова, который нападал на женщин в Тольятти, сообщили РИА Новости в прокуратуре Автозаводского района города.
Семенов был объявлен в розыск в декабре 2018 года после нескольких нападений на женщин, которые вызвали широкий общественный резонанс. Через неделю злоумышленника задержали на одном из вокзалов Москвы, доставили в Тольятти и арестовали.
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Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что обвиняемый подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался, в трех случаях в качестве оружия использовал нож.
Всего, по данным прокуратуры, жертвами нападений стали шесть женщин, уголовное дело расследовали по нескольким статьям. Первое преступление было совершено в феврале 2015 года, второе и третье – в конце ноября 2018 года, еще три – 1 декабря 2018 года. По данным ведомства, во время нападений Семенов был пьян.
"Суд приговорил подсудимого к девяти годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Ранее Семенов частично признался в преступлениях, уточнив, что таким образом хотел отомстить своей девушке, которая, по его словам, ему изменяла.
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