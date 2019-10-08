Курдам говорили, что США прекратят их поддерживать, заявили в МИД Сирии

ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Дамаск неоднократно предупреждал курдов на северо-востоке Сирии о том, что иностранная поддержка рано или поздно прекратится, и призывает курдов решить проблемы САР мирным путем, заявил проправительственной газете Дамаск неоднократно предупреждал курдов на северо-востоке Сирии о том, что иностранная поддержка рано или поздно прекратится, и призывает курдов решить проблемы САР мирным путем, заявил проправительственной газете al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, которых поддерживают США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий.

Микдад заявил, что сирийские власти будут защищать всю территорию САР и не приемлют оккупации "даже пяди сирийской земли".

"Каждый, кто не был честен с родиной и продал ее за бесценок, увидит, что его выбросят за пределы истории. Мы много раз предупреждали о таких заговорах против родины и сирийского народа, говорили, что тот, кто бросается в объятия иностранцев, будет выброшен ими далеко и с отвращением. Так и произошло", - заявил Микдад газете в ответ на вопрос об оценке того, как США отказались поддержать SDF.

"Мы говорим этим (курдам – ред.), что они потеряли все... В конце концов родина приветствует всех своих детей. Мы хотим решить все сирийские проблемы позитивным и далеким от насилия путем, но так, чтобы сохранить всю территорию САР", - отметил министр.

Это первый комментарий сирийских властей после отвода США части войск с границы Сирии с Турцией.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.