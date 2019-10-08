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РИА Новости
Война в Сирии

Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа уничтожить экономику страны

12:50 08.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Турция не изменит свою политику под влиянием угроз, заявил вице-президент страны Фуат Октай на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который пригрозил уничтожить турецкую экономику.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".
"Наше послание международному сообществу четкое: Турция не та страна, которая действует под влиянием угроз. Мы сами определим свой путь и сами перережем пуповину, когда сочтем нужным. Мы никогда не позволим создать террористический коридор у наших границ, чего бы нам это ни стоило. Наша позиция останется неизменной для обеспечения спокойствия наших границ и будущего сирийских братьев, как и в отношении территориальной целостности Сирии и ее политического единства", - сказал Октай, выступая в Анкаре.
По его словам, 370 тысяч сирийских беженцев уже вернулись домой в районы на северо-западе Сирии, где Турция провела операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". "Теперь настала очередь создания зоны безопасности на востоке от Евфрата. Турция поставит на место террористов, которые угрожают нашей стране с южных границ, и также будет способствовать возвращению сирийских беженцев на родину", - добавил турецкий вице-президент.
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Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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