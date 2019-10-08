В Грузии надеются на возобновление авиасообщения с Россией через полгода

ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Директор "Объединения аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе рассчитывает, что прямое авиасообщение с РФ будет возобновлено в течение ближайших шести месяцев.

Во вторник глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в самое ближайшее время.

"Точной информации у нас нет, но, как видно, запрет на прямые рейсы может быть снят в течение 6 месяцев. Сокращение рейсов из России нанесло нам большой ущерб",- заявил он в интервью грузинской газете " Резонанси ".

Чоговадзе добавил, что несмотря на экономический ущерб, грузинские власти настроены оптимистично и пытаются продолжить динамику диверсификации рынка, а также увеличить число рейсов в направлении стран Евросоюза. "У нас разработана концепция, настроенная на то, чтобы Кутаисский международный аэропорт стал низкобюджетным хабом по направлению Европы... мы должны обслуживать не только граждан Грузии, но и граждан Азербайджана, Армении, Турции и России. У них будет доступ к путешествиям в страны Европы через Кутаисский аэропорт прямым рейсом", - заявил чиновник.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.