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РИА Новости

Глава Минобрнауки назвал заявления об оттоке специалистов преувеличенными

12:46 08.10.2019 (обновлено: 14:14 08.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр образования и науки Михаил Котюков считает, что масштабы оттока специалистов из РФ преувеличены.
"Масштабы этого вопроса, мягко говоря, преувеличивают сейчас... Если смотреть просто статистические цифры, это может вызывать определенные вопросы, скажем так, но, если более детально изучить эту информацию, то мы видим, что в основном в статистике указано "выехали с высшим образованием" - это те, кто приехал в Россию получить высшее образование. Если смотреть дальше строчку, то появляется "к месту постоянного проживания", - сказал Котюков на пресс-конференции, посвящённой Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+, проходящей в МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что рассчитывает на рост в два раза количества людей, приезжающих в Россию для получения образования. По его мнению, в РФ также должны создаваться условия для комфортных занятий исследованиями.
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