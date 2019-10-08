Глава Минобрнауки назвал заявления об оттоке специалистов преувеличенными

"Масштабы этого вопроса, мягко говоря, преувеличивают сейчас... Если смотреть просто статистические цифры, это может вызывать определенные вопросы, скажем так, но, если более детально изучить эту информацию, то мы видим, что в основном в статистике указано "выехали с высшим образованием" - это те, кто приехал в Россию получить высшее образование. Если смотреть дальше строчку, то появляется "к месту постоянного проживания", - сказал Котюков на пресс-конференции, посвящённой Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+, проходящей в МИА "Россия сегодня".