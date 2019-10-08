Кремль подозревает, что иностранные чиновники скрывают позиции по Крыму

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Иностранные чиновники могут скрывать свою позицию или выражать ее с осторожностью, когда речь идет о Крыме, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Есть", - ответил он на вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что многие зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию или осторожно выражать ее, когда речь заходит о Крыме.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".