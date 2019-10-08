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РИА Новости

Доля нового оружия в России по итогам года вырастет до 68%

12:21 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Доля нового оружия и техники в Вооруженных силах России по итогам года вырастет до 68%, на перевооружение выделено свыше 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Таким образом, план выполняется быстрее, чем в Минобороны рассчитывали изначально. До этого сообщалось, что к концу года доля нового оружия и техники вырастет до 67%.
"К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Из более чем 1,5 триллионов, выделенных на эти цели, свыше 70% направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.
"В настоящее время войска получили более двух тысяч трехсот единиц новой и модернизированной техники", - отметил Шойгу.
По основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47%. По сравнению с прошлым годом, темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%, указал министр.
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