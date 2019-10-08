Доля нового оружия в России по итогам года вырастет до 68%

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Доля нового оружия и техники в Вооруженных силах России по итогам года вырастет до 68%, на перевооружение выделено свыше 1,5 триллиона рублей, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Таким образом, план выполняется быстрее, чем в Минобороны рассчитывали изначально. До этого сообщалось, что к концу года доля нового оружия и техники вырастет до 67%.

"К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Из более чем 1,5 триллионов, выделенных на эти цели, свыше 70% направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

"В настоящее время войска получили более двух тысяч трехсот единиц новой и модернизированной техники", - отметил Шойгу.