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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции не воспринимают всерьез угрозы Трампа, считает политолог

12:15 08.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости, Федор Смирнов. Угрозы президента США Дональда Трампа разрушить турецкую экономику в Анкаре не воспринимают всерьез, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".
"Трамп ведет себя не как адекватный и ответственный лидер. Он пытается управлять внешней политикой США как собственной компанией, угрожая уничтожить нашу экономику. Это в высшей степени агрессивное и недипломатичное поведение. Ему пора уже знать, что угрозами в адрес Турции он ничего не добьется", - сказал Сезер.
По его словам, все турецкие СМИ, в том числе оппозиционные, выступили с резким осуждением этого заявления Трампа. "Турция не будет предпринимать никаких действий относительно этих угроз, потому что не воспринимает их всерьез. С экономической точки зрения какие-то результаты могут быть: например, доллар может вырасти по отношению к турецкой лире", - добавил собеседник агентства.
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Он отметил, что во время кризиса из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 США, в том числе лично Трамп, также высказывали различные угрозы, но на решение Турции это не оказало никакого влияния.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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